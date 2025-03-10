Пожар разгорелся на рынке «Московский ряд», площадь уже 300 квадратов
Пожар произошёл на столичном рынке «Московский ряд», площадь уже увеличилась и достигла 300 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Видео © Telegram / SHOT
По предварительным данным, пожар начался примерно в шесть часов вечера в Филимонковском районе Новой Москвы. Эпицентром возгорания стала палатка с фруктами, после чего языки пламени стали распространяться на соседние павильоны. Как стало известно, никто из присутствовавших не пострадал, порядка 40 человек успели эвакуироваться самостоятельно.
На место пожара прибыли экстренные службы, пожарные приступили к тушению.
Ранее сообщалось о пожаре в Ульяновской области, где на открытой территории завода по утилизации отходов загорелся технический магний. Местные жители сообщили о столбе густого едкого дыма, который поднимался высоко вверх, а также о нескольких взрывах во время горения.
Telegram / SHOT