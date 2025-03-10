Пожар разгорелся на рынке «Московский ряд», площадь уже 300 квадратов

Пожар произошёл на столичном рынке «Московский ряд», площадь уже увеличилась и достигла 300 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, пожар начался примерно в шесть часов вечера в Филимонковском районе Новой Москвы. Эпицентром возгорания стала палатка с фруктами, после чего языки пламени стали распространяться на соседние павильоны. Как стало известно, никто из присутствовавших не пострадал, порядка 40 человек успели эвакуироваться самостоятельно.

На место пожара прибыли экстренные службы, пожарные приступили к тушению.