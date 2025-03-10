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10 марта, 13:08

Люди прыгают из окон, пытаясь спастись от пожара в здании у Павелецкого вокзала в Москве

Mash публикует видео с прыжком из окна пострадавшего от пожара в Москве

Мужчина прыгнул на растянутый тент из окна охваченного пожаром здания на Дербеневской улице в Москве. Момент был снят очевидцами, видео публикует Mash.

Мужчина прыгает из окна охваченного пламенем здания. Видео © Telegram / Mash

Ролик был снят до того, как к месту происшествия прибыли спасатели. Тент растянули работники с находившейся рядом стройки, сверху на ткань набросали пачки утеплителя. Заблокированный огнём мужчина примерился, прыгнул из окна и приземлился на тент, который, судя по комментариям автора видео, не смогли удержать. Пока неизвестно, в каком состоянии пострадавший. Как говорят люди за кадром, прыжок мог закончиться самым худшим образом.

Пожар локализован на площади в 40 квадратных метров. Известно, что были спасены трое человек.

СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в теплицах в Чехове
СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в теплицах в Чехове

Ранее Life.ru сообщал о гибели четверых человек при пожаре в тепличном комплексе в Высоково Чеховского городского округа. Возгорание началось после мощного взрыва, местные считают, что взорвался газ.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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