Люди прыгают из окон, пытаясь спастись от пожара в здании у Павелецкого вокзала в Москве

Ролик был снят до того, как к месту происшествия прибыли спасатели. Тент растянули работники с находившейся рядом стройки, сверху на ткань набросали пачки утеплителя. Заблокированный огнём мужчина примерился, прыгнул из окна и приземлился на тент, который, судя по комментариям автора видео, не смогли удержать. Пока неизвестно, в каком состоянии пострадавший. Как говорят люди за кадром, прыжок мог закончиться самым худшим образом.