СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в теплицах в Чехове

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели четырёх человек в результате пожара в теплицах в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«10 марта текущего года ночью в двухэтажной деревянной постройке, расположенной в дер. Высоково городского округа Чехов, произошло возгорание, после чего огонь распространился и на теплицу. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела четырёх человек, двое из которых – мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других лиц устанавливаются», – рассказали в следственном главке.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») на месте работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельного пожара.

Прокуратура Московской области взяла под контроль ход расследования. Там пояснили, что здание, в котором возник пожар, было электрофицировано, также в нём было печное отопление. Погибшие жили в этой постройке и работали в теплицах.