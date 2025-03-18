В Вологодской области могут запретить продавать алкоголь людям до 21 года
Власти Вологодской области, где уже действуют ограничения на продажу алкоголя, рассматривают возможность запрета на его приобретение для молодёжи до 21 года. Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.
«Уже принятые меры дали определённый результат — продажи алкоголя в регионе снизились. Обсуждаем следующий закономерный шаг — запрет продажи алкоголя молодёжи в возрасте до 21 года», — написал он в своём телеграм-канале.
Как отметил Жестянников, запрет направлен на ту категорию жителей Вологодской области, которую он считает находящейся в «зоне риска». Он указал на то, что до 21 года мозг человека не завершает своего формирования, и употребление алкоголя в этом возрасте обязательно скажется в будущем. Кроме того, по его словам, алкогольная зависимость в этом возрасте развивается легче и быстрее.
Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области появилось ограничение на продажу алкоголя: теперь в магазинах отпускают спиртное всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что в области фиксируется высокая смертность из-за алкозависимости. При этом купить алкоголь в ресторанах, барах и гостиницах можно в любое время.
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