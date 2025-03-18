В Вологодской области могут запретить продавать алкоголь людям до 21 года

Власти Вологодской области, где уже действуют ограничения на продажу алкоголя, рассматривают возможность запрета на его приобретение для молодёжи до 21 года. Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Как отметил Жестянников, запрет направлен на ту категорию жителей Вологодской области, которую он считает находящейся в «зоне риска». Он указал на то, что до 21 года мозг человека не завершает своего формирования, и употребление алкоголя в этом возрасте обязательно скажется в будущем. Кроме того, по его словам, алкогольная зависимость в этом возрасте развивается легче и быстрее.