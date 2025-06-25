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25 июня, 15:25

Один бокал — минус 5 минут: Россиянам объяснили, как алкоголь укорачивает жизнь

Врач Исаев: Порция алкоголя в среднем отнимает пять минут жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JulijaDmitrijeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JulijaDmitrijeva

Даже умеренное употребление спиртного наносит непоправимый вред здоровью, заявил врач-нарколог Руслан Исаев. Согласно последним научным данным, каждая стандартная порция алкоголя (10 г чистого этанола) отнимает у человека в среднем 5 минут жизни.

«Современные исследования окончательно развенчали миф о безвредности умеренного пития. Даже один бокал вина, который многие считают безобидным, на самом деле разрушает организм», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

Спиртное повышает риск развития онкологических заболеваний, вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшает когнитивные функции и качество сна. Этанол — это опасный нейротоксин, который напрямую воздействует на структуру мозга, нарушая баланс нейромедиаторов, напомнил Исаев.

Современный подход к лечению алкогольной зависимости, по словам специалиста, включает комплексную терапию: медицинскую детоксикацию, психотерапию, медикаментозную поддержку и работу с семьёй пациента. Главное — не просто отказаться от спиртного, а научиться справляться со стрессом без опасных «костылей», заключил нарколог.

Водка — к расчленению, вино — к домогательствам: Криминалист рассказал о роли алкоголя в преступлениях
Водка — к расчленению, вино — к домогательствам: Криминалист рассказал о роли алкоголя в преступлениях

Ранее в Минздраве России поддержали инициативу «Зова народа» о запрете продажи спиртного в розницу. Кроме того, ведомство положительно смотрит на предложение ввести в стране пять «дней трезвости».

Юрий Лысенко
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