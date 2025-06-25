Один бокал — минус 5 минут: Россиянам объяснили, как алкоголь укорачивает жизнь

Даже умеренное употребление спиртного наносит непоправимый вред здоровью, заявил врач-нарколог Руслан Исаев. Согласно последним научным данным, каждая стандартная порция алкоголя (10 г чистого этанола) отнимает у человека в среднем 5 минут жизни.

«Современные исследования окончательно развенчали миф о безвредности умеренного пития. Даже один бокал вина, который многие считают безобидным, на самом деле разрушает организм», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

Спиртное повышает риск развития онкологических заболеваний, вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшает когнитивные функции и качество сна. Этанол — это опасный нейротоксин, который напрямую воздействует на структуру мозга, нарушая баланс нейромедиаторов, напомнил Исаев.