Один бокал — минус 5 минут: Россиянам объяснили, как алкоголь укорачивает жизнь
Врач Исаев: Порция алкоголя в среднем отнимает пять минут жизни
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Даже умеренное употребление спиртного наносит непоправимый вред здоровью, заявил врач-нарколог Руслан Исаев. Согласно последним научным данным, каждая стандартная порция алкоголя (10 г чистого этанола) отнимает у человека в среднем 5 минут жизни.
«Современные исследования окончательно развенчали миф о безвредности умеренного пития. Даже один бокал вина, который многие считают безобидным, на самом деле разрушает организм», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.ru».
Спиртное повышает риск развития онкологических заболеваний, вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшает когнитивные функции и качество сна. Этанол — это опасный нейротоксин, который напрямую воздействует на структуру мозга, нарушая баланс нейромедиаторов, напомнил Исаев.
Современный подход к лечению алкогольной зависимости, по словам специалиста, включает комплексную терапию: медицинскую детоксикацию, психотерапию, медикаментозную поддержку и работу с семьёй пациента. Главное — не просто отказаться от спиртного, а научиться справляться со стрессом без опасных «костылей», заключил нарколог.
Ранее в Минздраве России поддержали инициативу «Зова народа» о запрете продажи спиртного в розницу. Кроме того, ведомство положительно смотрит на предложение ввести в стране пять «дней трезвости».