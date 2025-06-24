Водка — к расчленению, вино — к домогательствам: Криминалист рассказал о роли алкоголя в преступлениях
Криминалист Игнатов: Крепкий алкоголь приводит к убийствам, а пиво — к хулиганству
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Крепкий алкоголь, такой как водка и самогон, чаще приводит к убийствам из-за потери контроля и спонтанной агрессии. По его мнению, вино может быть связано с сексуальными преступлениями, а пиво — с мелким хулиганством. Такое мнение высказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов.
По словам эксперта, именно крепкие напитки, такие как водка и самогон, чаще всего становятся фоном для спонтанных преступлений — от хулиганства до убийств. Под их действием человек теряет контроль и может нанести тяжкие телесные повреждения или даже совершить убийство.
Под воздействием напитков крепче 40 градусов люди чаще совершают убийства, различные зверства, расчленения, убийства по неосторожности. Под воздействием вина, игристого и коктейлей чаще происходят домогательства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Под воздействием пива — мелкие хулиганства, воровство, дебоши и драки.
Вино, по словам Игнатова, нередко связано с преступлениями против половой неприкосновенности — особенно в случаях, когда выпившими оказываются обе стороны. Игристое, коктейли и лёгкий алкоголь могут спровоцировать домогательства и насильственные действия сексуального характера. А вот пиво, добавил специалист, чаще всего приводит к мелким правонарушениям: дебошам, дракам, воровству, а также нарушению общественного порядка — например, справлению нужды в неположенных местах.
Недавние уголовные дела подтверждают слова экспертов: алкоголь часто становится фоном для самых жестоких преступлений. Так, в Подмосковье суд приговорил 55-летнего мужчину к 9,5 года колонии за убийство товарища: конфликт вспыхнул во время застолья и закончился несколькими ударами ножом. А в Новосибирске местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал пожилую знакомую, а затем расчленил её тело. Части останков он выбросил на свалку и в мусорный контейнер.