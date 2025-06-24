Водка — к расчленению, вино — к домогательствам: Криминалист рассказал о роли алкоголя в преступлениях

Крепкий алкоголь, такой как водка и самогон, чаще приводит к убийствам из-за потери контроля и спонтанной агрессии. По его мнению, вино может быть связано с сексуальными преступлениями, а пиво — с мелким хулиганством. Такое мнение высказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, именно крепкие напитки, такие как водка и самогон, чаще всего становятся фоном для спонтанных преступлений — от хулиганства до убийств. Под их действием человек теряет контроль и может нанести тяжкие телесные повреждения или даже совершить убийство.

Под воздействием напитков крепче 40 градусов люди чаще совершают убийства, различные зверства, расчленения, убийства по неосторожности. Под воздействием вина, игристого и коктейлей чаще происходят домогательства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Под воздействием пива — мелкие хулиганства, воровство, дебоши и драки. Михаил Игнатов Криминалист