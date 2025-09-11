Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 18:46

В Думу внесли законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя возле школ

Обложка © Life.ru

Заксобрание Амурской области инициировало внесение в Госдуму законопроекта, направленного на ужесточение административной ответственности за реализацию алкогольной продукции в местах, где это запрещено законом. Речь идёт о территориях, прилегающих к образовательным, спортивным и медицинским учреждениям.

«Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения инициативы за несоблюдение установленных правил розничной торговли алкоголем должностным лицам будет грозить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом, законопроект предусматривает возможность конфискации незаконно реализуемой алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Петербурге появилась первая «жертва» закона о запрете «наливаек»
Ранее доцент Президентской академии и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский сообщил, что отечественный алкогольный рынок переживает структурные изменения из-за смены потребительских предпочтений молодежи. Дело в том, что поколение Z массово отказывается от крепких напитков в пользу пива, коктейлей и вин.

