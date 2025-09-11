В Петербурге появилась первая «жертва» закона о запрете «наливаек»
РБК: Первый бар в Петербурге лишился права продавать алкоголь после 22:00
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel
Петербургская рюмочная «РусБар» на проспекте Ветеранов стала первым заведением, лишённым права на ночную продажу алкоголя согласно новому городскому закону о борьбе с «наливайками». Об этом стало известно по результатам проверки, проведённой сотрудниками Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) 11 августа.
Владельцы «РусБара» предприняли значительные усилия для соответствия новым требованиям: оборудовали мини-кухню с плитой, холодильником и электрогрилем, а также добавили дополнительные столики и барные стулья.
Фактическая площадь зоны обслуживания составила 52 квадратных метра вместо требуемых 58. Кроме того, комиссия выявила критическое несоответствие по расположению входа: он оказался ориентирован не в сторону проспекта Ветеранов, а на боковую пешеходную улицу. Представитель руководства ООО «РусБар» Татьяна Быстрова подтвердила, что заведение будет оспаривать решение в суде, так как соответствовало всем иным критериям.
«Мы были уверены, что проходим по всем критериям, и решение стало для нас полной неожиданностью. Мы будем оспаривать решение комитета в суде и надеемся, что его выиграем», — заявила Быстрова в интервью РБК.
Местные жители указывают на многолетние проблемы, связанные с работой рюмочной. По их словам, посетители регулярно приобретают алкоголь и распивают его на прилегающей территории, включая детские площадки и зоны под окнами.
Напомним, что для борьбы с нелегальными точками продажи — так называемыми «наливайками», в Санкт-Петербурге вступили в силу новые законодательные меры с 1 сентября. В соответствии с ними торговля спиртным в объектах общепита, расположенных в жилых домах, будет запрещена с 22:00 до 11:00. Исключение составят заведения, которые смогут подтвердить статус ресторана по ряду строгих критериев.