В Петербурге появилась первая «жертва» закона о запрете «наливаек»

Петербургская рюмочная «РусБар» на проспекте Ветеранов стала первым заведением, лишённым права на ночную продажу алкоголя согласно новому городскому закону о борьбе с «наливайками». Об этом стало известно по результатам проверки, проведённой сотрудниками Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) 11 августа.

Владельцы «РусБара» предприняли значительные усилия для соответствия новым требованиям: оборудовали мини-кухню с плитой, холодильником и электрогрилем, а также добавили дополнительные столики и барные стулья.

Фактическая площадь зоны обслуживания составила 52 квадратных метра вместо требуемых 58. Кроме того, комиссия выявила критическое несоответствие по расположению входа: он оказался ориентирован не в сторону проспекта Ветеранов, а на боковую пешеходную улицу. Представитель руководства ООО «РусБар» Татьяна Быстрова подтвердила, что заведение будет оспаривать решение в суде, так как соответствовало всем иным критериям.

«Мы были уверены, что проходим по всем критериям, и решение стало для нас полной неожиданностью. Мы будем оспаривать решение комитета в суде и надеемся, что его выиграем», — заявила Быстрова в интервью РБК.

Местные жители указывают на многолетние проблемы, связанные с работой рюмочной. По их словам, посетители регулярно приобретают алкоголь и распивают его на прилегающей территории, включая детские площадки и зоны под окнами.