Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:08

В Петербурге появилась первая «жертва» закона о запрете «наливаек»

РБК: Первый бар в Петербурге лишился права продавать алкоголь после 22:00

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Петербургская рюмочная «РусБар» на проспекте Ветеранов стала первым заведением, лишённым права на ночную продажу алкоголя согласно новому городскому закону о борьбе с «наливайками». Об этом стало известно по результатам проверки, проведённой сотрудниками Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) 11 августа.

Владельцы «РусБара» предприняли значительные усилия для соответствия новым требованиям: оборудовали мини-кухню с плитой, холодильником и электрогрилем, а также добавили дополнительные столики и барные стулья.

Фактическая площадь зоны обслуживания составила 52 квадратных метра вместо требуемых 58. Кроме того, комиссия выявила критическое несоответствие по расположению входа: он оказался ориентирован не в сторону проспекта Ветеранов, а на боковую пешеходную улицу. Представитель руководства ООО «РусБар» Татьяна Быстрова подтвердила, что заведение будет оспаривать решение в суде, так как соответствовало всем иным критериям.

«Мы были уверены, что проходим по всем критериям, и решение стало для нас полной неожиданностью. Мы будем оспаривать решение комитета в суде и надеемся, что его выиграем», — заявила Быстрова в интервью РБК.

Местные жители указывают на многолетние проблемы, связанные с работой рюмочной. По их словам, посетители регулярно приобретают алкоголь и распивают его на прилегающей территории, включая детские площадки и зоны под окнами.

В российском регионе одобрили запрет на продажу алкоголя в «наливайках»
В российском регионе одобрили запрет на продажу алкоголя в «наливайках»

Напомним, что для борьбы с нелегальными точками продажи — так называемыми «наливайками», в Санкт-Петербурге вступили в силу новые законодательные меры с 1 сентября. В соответствии с ними торговля спиртным в объектах общепита, расположенных в жилых домах, будет запрещена с 22:00 до 11:00. Исключение составят заведения, которые смогут подтвердить статус ресторана по ряду строгих критериев.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Законы
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar