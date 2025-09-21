Белый, жёлтый или чёрный: Врач объяснила Life.ru, что скрывает налёт на языке

Когда стоматолог просит показать язык, это не формальность, а важная медицинская процедура, поскольку он отражает общее состояние организма. На его поверхности может появляться налёт, который люди часто не замечают, хотя он содержит массу информации о здоровье. Об этом рассказала Life.ru врач-стоматолог-терапевт клиники «Мегастом» Нина Чепурная.

Когда врач просит показать язык, то это действие, хоть и выглядит со стороны смешно, очень серьёзное. Ведь язык – не только важный орган для восприятия вкусов, но и настоящий индикатор общего состояния здоровья человека. Нина Чепурная Врач-стоматолог-терапевт клиники «Мегастом»

По словам специалиста, налёт на языке представляет собой смесь бактерий, остатков пищи, клеточных тканей и слюны. Он может образовываться из-за разных причин, а его цвет и консистенция нередко указывают на конкретные болезни. Белый налёт часто свидетельствует о грибковых инфекциях, желтоватый может намекать на проблемы с печенью или обезвоживание, а коричневый появляется у курильщиков и любителей кофе. Чёрный шершавый налёт, по словам врача, может быть признаком синдрома «чёрного языка».

«Изменения цвета и консистенции налёта могут стать сигналом о многих нарушениях в организме. Уделяя внимание цвету и текстуре налёта, можно заблаговременно определить возможные проблемы со здоровьем», – подчеркнула эксперт.

Чепурная добавила, что не стоит забывать и о ежедневной чистке языка. По её словам, налёт вызывает неприятный запах, способствует развитию кариеса и гингивита, а также ухудшает вкусовые ощущения. Для его удаления можно использовать зубную щётку, скребок или специальные пасты. Важно очищать не только поверхность, но и заднюю часть языка.