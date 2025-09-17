Левши и психические расстройства: Невролог указала на неожиданную связь, о которой молчат врачи

Последние исследования раскрывают тревожную закономерность: между леворукостью и некоторыми психическими расстройствами существует глубокая нейробиологическая связь. Детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко специально для Life.ru рассказала о результатах исследований и о том, почему не стоит делать поспешных выводов.

«Международная команда учёных из ведущих европейских университетов обнаружила, что у людей с леворукостью и амбидекстрией значительно чаще встречаются расстройства, связанные с речевыми нарушениями — от дислексии до аутизма и шизофрении», — поделилась эксперт.

Это открытие переворачивает представления о мозговой организации. Оказывается, процессы, определяющие доминирование руки и развитие речевых функций, имеют общую природу и формируются на самых ранних этапах внутриутробного развития. Оба этих аспекта зависят от сложного взаимодействия полушарий мозга, где малейший сбой может привести к далеко идущим последствиям.

Статистика подтверждает эту связь: среди людей с дислексией процент левшей превышает средние показатели почти на треть, а у пациентов с расстройствами аутистического спектра леворукость встречается в 2,5 раза чаще, чем в общей популяции. Наиболее ярко эта связь проявляется в случаях раннего дебюта заболеваний, что подтверждает гипотезу о нарушениях в процессе изначального формирования мозговых структур.

Однако важно понимать, что обнаруженная корреляция — не повод для стигматизации. Большинство левшей не сталкиваются с психиатрическими проблемами. Это открытие даёт врачам новый инструмент для ранней диагностики. Внимательное наблюдение за развитием речи у леворуких детей может помочь выявить возможные риски на ранних стадиях и вовремя принять меры.

Как отмечают исследователи, подобные открытия не умаляют уникальных преимуществ «правополушарного» мышления, а лишь подчёркивают сложность и многогранность организации человеческого мозга. Возможно, именно эта нейробиологическая особенность, делающая некоторых левшей более уязвимыми к определённым расстройствам, одновременно даёт им и те творческие способности, которые так восхищают нас в великих леворуких гениях. Наталья Степаненко Детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)