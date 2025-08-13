Правшам не понять: Учёный объяснил, почему левши чаще становятся гениями

В мире живёт огромное количество людей, которые могут выполнять основные дела правой рукой, а кто-то использует для этого левую руку и считается редким экземпляром. Чаще всего левшой становятся либо по наследству, либо из-за внутриутробного развития. Об этом в Международный день левши Life.ru рассказал учёный – нейрофизиолог-нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов.

«На самом деле у человека не только рука может иметь правую-левую доминантность, это также может быть глаз или нога. Иногда у человека правый глаз доминантный, правая рука, но левая нога. Могут быть различные комбинации. Это именно указания на то, как идёт эмбриональное развитие головного мозга. Это никак нельзя предугадать или изменить», — объяснил эксперт.

При этом в большинстве случаев люди становятся праворукими, что свидетельствует о редкости леворукости. Это явление можно считать необычным, так как встречается оно нечасто. Соответственно, структура мозга леворуких людей отличается от остальных. Вопрос о преимуществах и последствиях леворукости не так однозначен. К менее очевидным можно отнести, например, преимущество боксёров-левшей перед правшами.

«Что касается творческих способностей, то есть указания, что среди людей леворуких больше людей творческих. Они изначально отличаются от других и становятся поэтами, художниками, музыкантами. С другой стороны, может быть как раз какая-то необычная особенность того, как устроен их мозг», — заявил Алипов.

Существует определённая связь между леворукостью и повышенным риском психических заболеваний, однако она проявляется в случаях, когда такой дар не является врождённым. Приобретённая леворукость может быть следствием нарушений в процессе эмбрионального развития, что, в свою очередь, повысит склонность к депрессии, биполярному расстройству и тикам. Эти же факторы связаны и с развитием творческих способностей. Статистика показывает, что аффективные расстройства непропорционально часто встречаются у творческих людей, что указывает на необычную взаимосвязь между этими явлениями.

Международный день левши — неофициальный праздник, который посвящён людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. Отмечается ежегодно 13 августа. Впервые праздновался в 1976 году по инициативе организации Lefthanders International.