13 августа, 14:12

Правшам не понять: Учёный объяснил, почему левши чаще становятся гениями

Учёный Алипов: Леворукость стала необычным явлением, которое встречается нечасто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pticelov

В мире живёт огромное количество людей, которые могут выполнять основные дела правой рукой, а кто-то использует для этого левую руку и считается редким экземпляром. Чаще всего левшой становятся либо по наследству, либо из-за внутриутробного развития. Об этом в Международный день левши Life.ru рассказал учёный – нейрофизиолог-нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов.

«На самом деле у человека не только рука может иметь правую-левую доминантность, это также может быть глаз или нога. Иногда у человека правый глаз доминантный, правая рука, но левая нога. Могут быть различные комбинации. Это именно указания на то, как идёт эмбриональное развитие головного мозга. Это никак нельзя предугадать или изменить», объяснил эксперт.

При этом в большинстве случаев люди становятся праворукими, что свидетельствует о редкости леворукости. Это явление можно считать необычным, так как встречается оно нечасто. Соответственно, структура мозга леворуких людей отличается от остальных. Вопрос о преимуществах и последствиях леворукости не так однозначен. К менее очевидным можно отнести, например, преимущество боксёров-левшей перед правшами.

«Что касается творческих способностей, то есть указания, что среди людей леворуких больше людей творческих. Они изначально отличаются от других и становятся поэтами, художниками, музыкантами. С другой стороны, может быть как раз какая-то необычная особенность того, как устроен их мозг», — заявил Алипов.

Существует определённая связь между леворукостью и повышенным риском психических заболеваний, однако она проявляется в случаях, когда такой дар не является врождённым. Приобретённая леворукость может быть следствием нарушений в процессе эмбрионального развития, что, в свою очередь, повысит склонность к депрессии, биполярному расстройству и тикам. Эти же факторы связаны и с развитием творческих способностей. Статистика показывает, что аффективные расстройства непропорционально часто встречаются у творческих людей, что указывает на необычную взаимосвязь между этими явлениями.

Правша и левша одновременно: Россиянам рассказали, как стать амбидекстром

Международный день левши — неофициальный праздник, который посвящён людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. Отмечается ежегодно 13 августа. Впервые праздновался в 1976 году по инициативе организации Lefthanders International.

Ранее Life.ru рассказал, что в 25% случаев леворукость появляется из-за наследственности. Остальные ситуации связаны с индивидуальными особенностями развития. При этом никогда не нужно изменять такую редкость и переучивать детей работать правой рукой. По словам врача, это является огромной ошибкой.

