Нельзя переучивать: Врач объяснила, как часто леворукость передаётся по наследству

Примерно четверть случаев (25%) леворукости подвязано на наследственности. Остальные случаи связаны с индивидуальными особенностями развития, сообщила врач-невролог, педиатр детской клиники Елизавета Свирина.

«По данным исследований, примерно 25% левшей унаследовали эту особенность. Как правило, генетические левши отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью. У таких детей с двух до семи лет пространственное представление формируется немножечко по-другому, как бы запаздывая», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Многие родители, пытаясь «исправить» ситуацию, принуждают ребёнка использовать правую руку, но это является серьёзной ошибкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя переучивать левшу, особенно если леворукость уже сформировалась и ребёнок уверенно пользуется левой рукой, пояснила врач.

Специалист рекомендует стимулировать развитие связей между полушариями мозга. У левшей доминирующим является правое полушарие, и невозможно заставить его переместиться в левое полушарие никакими тренировками или убеждениями. Попытки переучить левшу – это форма насилия над ребёнком, которая только увеличит уровень стресса и ухудшит его состояние, заключила Свирина.