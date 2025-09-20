Названы популярные продукты, убивающие печень

Ожирение печени, то есть жировой гепатоз диагностируется, когда более 5% клеток органа накапливают жир, при этом наличие лишнего веса у человека совершенно не обязательно. Главная опасность недуга заключается в повышении вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и возможном развитии цирроза, предупредила врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Наталья Панина.

По её словам, одним из основных факторов развития жирового гепатоза является регулярное употребление алкоголя. Речь идёт не о злоупотреблении, достаточно регулярно выпивать более 40 г этанола в день для мужчин и 20 г для женщин, чтобы повысить риск заболевания. Не меньшую опасность для печени представляет также избыток насыщенных жиров и трансжиров, содержащихся во фастфуде и полуфабрикатах

Данные продукты способствуют увеличению уровня «плохого» холестерина и создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Эксперт рекомендовала контролировать количество употребляемых жиров, чтобы они составляли не более 30–35% от общей калорийности рациона, при этом примерно половина этого объема должна приходиться на растительные жиры.