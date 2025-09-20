Печень россиянки раздулась до гигантских размеров и убила её изнутри из-за одной привычки
Печень пьющей жительницы Владивостока выросла в три раза и привела к её смерти
Обложка © freepik / DC Studio
Во Владивостоке женщина длительное время находилось в запое, после чего у неё начали отказывать внутренние органы, к врачам пациентку доставили в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что её печень достигла гигантских размеров, спасти пострадавшую не удалось. Об этом рассказали в пресс-службе городской клинической больницы №4.
Печень при алкогольной зависимости. Фото © пресс-служба городской клинической больницы №4 во Владивостоке
Когда женщина попала в реанимацию, ей диагностировали развитую алкогольную полинейропатию. Такая болезнь убивает периферическую нервную систему, а также может привести к инвалидности или смерти. Также при обследовании врачи нашли у пациентки заболевание печени, которая разрослась до огромных размеров, что привело к дальнейшему отказу почек. Медики не успели спасти пациентку.
Ранее сообщалось, что в Дагестане 14-летний подросток долгое время жил с редкой патологией, которая привела к увеличению языка до невероятных размеров. Мальчик начал испытывать проблемы с приёмом пищи и речью, он также чувствовал постоянную боль.