Печень россиянки раздулась до гигантских размеров и убила её изнутри из-за одной привычки

Во Владивостоке женщина длительное время находилось в запое, после чего у неё начали отказывать внутренние органы, к врачам пациентку доставили в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что её печень достигла гигантских размеров, спасти пострадавшую не удалось. Об этом рассказали в пресс-службе городской клинической больницы №4.

Печень при алкогольной зависимости. Фото © пресс-служба городской клинической больницы №4 во Владивостоке

Когда женщина попала в реанимацию, ей диагностировали развитую алкогольную полинейропатию. Такая болезнь убивает периферическую нервную систему, а также может привести к инвалидности или смерти. Также при обследовании врачи нашли у пациентки заболевание печени, которая разрослась до огромных размеров, что привело к дальнейшему отказу почек. Медики не успели спасти пациентку.