Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз жительнице Подмосковья
Врачи Красногорска спасли женщину, в глаз которой попал осколок от бутылки
В Красногорскую больницу доставлена 40-летняя женщина с проникающим ранением глаза, полученным из-за лопнувшей бутылки шампанского. Как заявили в пресс-службе Минздрава МО, сколок стекла вызвал рваный разрыв глазного яблока длиной 9 миллиметров неправильной формы.
По словам врачей, глубокое повреждение представляло непосредственную угрозу зрению, создавая риск необратимой потери глаза. Медики офтальмологического отделения провели сложную реконструктивную операцию, в ходе которой в течение полутора часов восстанавливали целостность структур глазного яблока с помощью микрохирургического шва.
«Врачи офтальмологического отделения провели сложную и кропотливую работу. На протяжении 1,5 часов они аккуратно зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Благодаря своевременному и профессиональному лечению, удалось избежать наихудшего сценария. Зрение женщины было спасено. Она уже выписана», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.
Специалист подчеркнул, что даже незначительные инородные тела способны вызывать серьёзные повреждения, включая травмы роговицы, инфекционные осложнения, воспалительные процессы и ухудшение зрения вплоть до его полной утраты. Медики рекомендуют немедленно обращаться за специализированной помощью при любых травмах глаза.
Ранее в Московской области врачи спасли зрение подростку, которому в глаз попал каштан. Зрение повреждённого глаза упало до 5%, и мальчик почти не мог различать объекты. Ему удалили повреждённый хрусталик и установили повреждённую линзу.