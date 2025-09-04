Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз жительнице Подмосковья

В Красногорскую больницу доставлена 40-летняя женщина с проникающим ранением глаза, полученным из-за лопнувшей бутылки шампанского. Как заявили в пресс-службе Минздрава МО, сколок стекла вызвал рваный разрыв глазного яблока длиной 9 миллиметров неправильной формы.

По словам врачей, глубокое повреждение представляло непосредственную угрозу зрению, создавая риск необратимой потери глаза. Медики офтальмологического отделения провели сложную реконструктивную операцию, в ходе которой в течение полутора часов восстанавливали целостность структур глазного яблока с помощью микрохирургического шва.

«Врачи офтальмологического отделения провели сложную и кропотливую работу. На протяжении 1,5 часов они аккуратно зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Благодаря своевременному и профессиональному лечению, удалось избежать наихудшего сценария. Зрение женщины было спасено. Она уже выписана», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

Специалист подчеркнул, что даже незначительные инородные тела способны вызывать серьёзные повреждения, включая травмы роговицы, инфекционные осложнения, воспалительные процессы и ухудшение зрения вплоть до его полной утраты. Медики рекомендуют немедленно обращаться за специализированной помощью при любых травмах глаза.