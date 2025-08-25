16-летняя девочка из Читы ослепла из-за ночных линз
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Шестнадцатилетняя жительница Читы полностью лишилась зрения после четырёх лет использования ночных ортокератологических линз из-за развившейся язвы роговицы. Об этом инциденте сообщили специалисты Ивано-Матрёнинской больницы Иркутска.
Фото © VK / Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница
По словам матери пострадавшей, в июне девушка надела линзы и почувствовала резкую боль в глазах, после их снятия она больше не смогла открыть веки. Как уточнила родительница, местные офтальмологи не смогли сразу диагностировать проблему, и лишь в иркутском медучреждении была выявлена язва роговицы. Медики отмечают, что подобные случаи нередки, а в группе риска находятся преимущественно подростки.
«В июне дочь начала надевать линзы и ощутила острую боль в обоих глазах, сняла их, и больше не надевала. И глаза дочка тоже больше открыть не смогла, у неё началась светобоязнь, слезоточивость», — рассказала мама пациентки.
Врач-офтальмолог Ксения Чиненова пояснила, что вернуть зрение в такой ситуации возможно лишь с помощью пересадки роговицы. Специалист добавила, что синегнойная инфекция всего за несколько часов способна привести к перфорации глаза, поэтому критически важно немедленно обращаться к врачу.
