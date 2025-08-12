Блогерша чуть не лишилась зрения из-за нездоровой любви к татуировкам

Известная в Мексике блогерша Mary M решилась на необычную модификацию внешности, которая едва не обернулась для неё слепотой. Об этом сообщает издание Publimetro.

Мексиканка пострадала во время попытки нанести чернила на глазное яблоко. В какой-то момент процедура пошла не по плану — игла повредила склеру правого глаза, введя чернила в сетчатку. Это вызвало сильную боль, воспаление и резкое ухудшение зрения.

Чтобы спасти зрение, блогерше пришлось пройти через череду врачебных осмотров и интенсивное лечение. Врачам удалось спасти глаз, после чего блогерша призвала в социальных сетях проявлять осторожность и не соглашаться на экстремальные изменения во внешности, которые могут нанести необратимый вред здоровью.