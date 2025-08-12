Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:18

Блогерша чуть не лишилась зрения из-за нездоровой любви к татуировкам

Эпатажная блогерша из Мексики едва не ослепла во время тату на глазах

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1800leavemaryalone

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1800leavemaryalone

Известная в Мексике блогерша Mary M решилась на необычную модификацию внешности, которая едва не обернулась для неё слепотой. Об этом сообщает издание Publimetro.

Мексиканка пострадала во время попытки нанести чернила на глазное яблоко. В какой-то момент процедура пошла не по плану — игла повредила склеру правого глаза, введя чернила в сетчатку. Это вызвало сильную боль, воспаление и резкое ухудшение зрения.

Чтобы спасти зрение, блогерше пришлось пройти через череду врачебных осмотров и интенсивное лечение. Врачам удалось спасти глаз, после чего блогерша призвала в социальных сетях проявлять осторожность и не соглашаться на экстремальные изменения во внешности, которые могут нанести необратимый вред здоровью.

Шрамы и проблемы при родах: Врачи объяснили Life.ru, как тату могут забирать здоровье
Шрамы и проблемы при родах: Врачи объяснили Life.ru, как тату могут забирать здоровье

А ранее Life.ru рассказывал, как россиянка ослепла на оба глаза после лечения геморроя. Причиной послужила врачебная ошибка и невнимательность.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мексика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar