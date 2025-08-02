«Жопа лишила зрения»: Россиянка ослепла на оба глаза после лечения геморроя

В Ставрополе разбирают вопиющий случай медицинской халатности — местная жительница полностью лишилась зрения после ошибок в лечении геморроя. Теперь женщина не только борется за восстановление здоровья, но и создала сообщество для тысяч людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Об этом сообщает Mash.

Жительница Ставрополя лишилась зрения после лечения геморроя. Видео © Telegram/Mash

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильные кровотечения. Медики не смогли поставить точный диагноз и назначили некорректную терапию. Вскоре у женщины резко ухудшилось состояние: опух глаз, начались тошнота, слабость и головокружение.

На следующий день офтальмолог без необходимости закапал глаза препаратом для расширения зрачков, но не обнаружил патологий. Затем девушку направили к неврологу и кардиологу — врачи заподозрили инсульт из-за критического скачка давления, хотя ранее у пациентки отмечалось лишь пониженное давление. На фельдшерском пункте так и не смогли определить причину стремительного ухудшения здоровья.