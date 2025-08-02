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2 августа, 13:27

«Жопа лишила зрения»: Россиянка ослепла на оба глаза после лечения геморроя

Жительница Ставрополя лишилась зрения после лечения геморроя

В Ставрополе разбирают вопиющий случай медицинской халатности — местная жительница полностью лишилась зрения после ошибок в лечении геморроя. Теперь женщина не только борется за восстановление здоровья, но и создала сообщество для тысяч людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Об этом сообщает Mash.

Жительница Ставрополя лишилась зрения после лечения геморроя. Видео © Telegram/Mash

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильные кровотечения. Медики не смогли поставить точный диагноз и назначили некорректную терапию. Вскоре у женщины резко ухудшилось состояние: опух глаз, начались тошнота, слабость и головокружение.

На следующий день офтальмолог без необходимости закапал глаза препаратом для расширения зрачков, но не обнаружил патологий. Затем девушку направили к неврологу и кардиологу — врачи заподозрили инсульт из-за критического скачка давления, хотя ранее у пациентки отмечалось лишь пониженное давление. На фельдшерском пункте так и не смогли определить причину стремительного ухудшения здоровья.

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Ранее супруга Бари Алибасова-младшего, сообщила, что из-за врачебной ошибки она потеряла зрение на здоровом глазу. Её адвокат Юлия Вербицкая-Линник уточнила, что по этому поводу уже подано заявление в полицию. Она пояснила, что девушке потребовалась операция из-за разрыва сетчатки после родов. В нижегородской клинике операция прошла неудачно, и вскоре она почувствовала сильную боль.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Анастасия Никонорова
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