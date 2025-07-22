Забыли расходники в глазу: Десятая жена сына Бари Алибасова ослепла из-за «врачей-склеротиков»

Супруга Бари Алибасова-младшего, Арина, заявила о серьёзной врачебной ошибке, в результате которой утратила зрение на здоровом глазу. Её адвокат Юлия Вербицкая-Линник уточнила, что по этому факту уже подано заявление в полицию, пишет kp.ru.

Арина. Фото © VK/Бари Алибасов

По словам правозащитницы, десятой жене Алибасова-младшего понадобилась операция после того, как при родах у неё случился разрыв сетчатки. Арина обратилась в нижегородскую клинику, чтобы восстановить зрение, однако хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Практически сразу после операции девушка стала испытывать сильную боль.

«Во время операции врач, вероятно, по небрежности или неопытности, забыла в глазу моей подзащитной расходные материалы. <…> Врач, делавший исследование, с удивлением воскликнула: «У вас же остался силикон, который «припаялся» к сетчатке. Из-за этого вы ничего не видите!» — рассказала Вербицкая-Линник.

Бари Алибасов-младший тоже рассказал о произошедшем на своей странице «Вконтакте». Он раскрыл детали операции и рассказал о последствиях врачебной ошибки.

«Это как после кесарева — зашить и забыть в животе тампоны и зажим. Такая грубая врачебная ошибка привела к тому, что любимая лишилась глаза на всю жизнь», — написал он.

После произошедшего в клинике Арине предложили дорогостоящую операцию по замене глаза на протез. Теперь жена Алибасова-младшего намерена через суд добиться компенсации за нанесённый ущерб.