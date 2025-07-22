Забыли расходники в глазу: Десятая жена сына Бари Алибасова ослепла из-за «врачей-склеротиков»
Супруга сына Бари Алибасова лишилась глаза из-за врачебной ошибки
Обложка © VK/Бари Алибасов
Супруга Бари Алибасова-младшего, Арина, заявила о серьёзной врачебной ошибке, в результате которой утратила зрение на здоровом глазу. Её адвокат Юлия Вербицкая-Линник уточнила, что по этому факту уже подано заявление в полицию, пишет kp.ru.
Арина. Фото © VK/Бари Алибасов
По словам правозащитницы, десятой жене Алибасова-младшего понадобилась операция после того, как при родах у неё случился разрыв сетчатки. Арина обратилась в нижегородскую клинику, чтобы восстановить зрение, однако хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Практически сразу после операции девушка стала испытывать сильную боль.
«Во время операции врач, вероятно, по небрежности или неопытности, забыла в глазу моей подзащитной расходные материалы. <…> Врач, делавший исследование, с удивлением воскликнула: «У вас же остался силикон, который «припаялся» к сетчатке. Из-за этого вы ничего не видите!» — рассказала Вербицкая-Линник.
Бари Алибасов-младший тоже рассказал о произошедшем на своей странице «Вконтакте». Он раскрыл детали операции и рассказал о последствиях врачебной ошибки.
«Это как после кесарева — зашить и забыть в животе тампоны и зажим. Такая грубая врачебная ошибка привела к тому, что любимая лишилась глаза на всю жизнь», — написал он.
После произошедшего в клинике Арине предложили дорогостоящую операцию по замене глаза на протез. Теперь жена Алибасова-младшего намерена через суд добиться компенсации за нанесённый ущерб.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов обратился за врачебной помощью из-за жалоб на боли и дискомфорт в области груди. Медики выявили у 78-летнего продюсера нарушения, связанные с сердечной деятельностью, и рекомендовали ему регулярное медицинское наблюдение. Позднее Алибасов прокомментировал появившуюся информацию о своём самочувствии, однако не стал подтверждать слухи о проблемах со здоровьем и визите к врачам. Вместо серьёзного пояснения продюсер ограничился шутками.