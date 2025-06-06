Суд взыскал с сына Бари Алибасова долги по налогам
Суд обязал Бари Алибасова-младшего погасить задолженность по налогам и сборам
Бари Алибасов-младший. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Мировой суд столицы удовлетворил исковые требования Федеральной налоговой службы и постановил взыскать с Бари Алибасова-младшего невыплаченные фискальные платежи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные органы.
«Удовлетворено исковое заявление. Административный истец — ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик — Алибасов Бари Бариевич», — заявили в суде.
Несмотря на то, что судебное постановление уже вступило в силу, сумма долга остается неизвестной.
Ранее Мировой суд в столице вынес решение в пользу Федеральной налоговой службы, обязав певицу Марию Максакову* принудительно погасить задолженность. Однако величина финансовых обязательств не названа.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.