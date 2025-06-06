Суд взыскал с сына Бари Алибасова долги по налогам

Мировой суд столицы удовлетворил исковые требования Федеральной налоговой службы и постановил взыскать с Бари Алибасова-младшего невыплаченные фискальные платежи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные органы.

«Удовлетворено исковое заявление. Административный истец — ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик — Алибасов Бари Бариевич», — заявили в суде.

Несмотря на то, что судебное постановление уже вступило в силу, сумма долга остается неизвестной.

Ранее Мировой суд в столице вынес решение в пользу Федеральной налоговой службы, обязав певицу Марию Максакову* принудительно погасить задолженность. Однако величина финансовых обязательств не названа.