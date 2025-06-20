Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Продюсер Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. По данным Mash, 78-летнего создателя группы «На-На» беспокоят тяжесть и боль в груди. Медики диагностировали проблемы с нервами на сердце и предписали дальнейшее наблюдение за состоянием.

Жена артиста, медсестра Елена Калинина, рассказала, что с её супругом всё в порядке.