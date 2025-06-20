Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем
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Продюсер Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. По данным Mash, 78-летнего создателя группы «На-На» беспокоят тяжесть и боль в груди. Медики диагностировали проблемы с нервами на сердце и предписали дальнейшее наблюдение за состоянием.
Жена артиста, медсестра Елена Калинина, рассказала, что с её супругом всё в порядке.
Напомним, что в начале 2024 года Бари Алибасова экстренной госпитализировали в одну из больниц Москвы. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы «На-На» случился гипертонический криз. Позже продюсера выписали.