Врач оценила, сможет ли Алибасов вернуться к работе после госпитализации
Врач Беляева: Вернуться к работе Алибасов может, если будет следить за здоровьем
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
76-летний продюсер, создатель группы "На-На" Бари Алибасов, который перенёс гипертонический криз, сможет вернуться к работе, только если будет следить за здоровьем и не забывать про назначенную медикаментозную терапию. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.
Она объяснила, что гипертонический криз — это резкое и внезапное повышение артериального давления, которое достигает отметки 180 на 120 миллиметров ртутного столба. Это опасное состояние, которое требует неотложного лечения, иначе могут пострадать сердечно-сосудистая система, головной мозг и почки.
По словам врача, у относительно здорового человека прогноз на восстановление будет благоприятным, если лечение начато вовремя. С пациентами старшего возраста сложнее.
"Пациентам старшего возраста, если у них уже было повышение давления, нужно постоянно его контролировать. Вернуться к работе можно, если специалисты правильно подберут медикаментозную терапию, а пациент будет вовремя проверять своё здоровье", — рассказала Беляева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Напомним, об экстренной госпитализации 76-летнего Бари Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно 25 февраля. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича сначала поместили в реанимацию, а затем продюсера перевели в обычную палату. А 1 марта его выписали.