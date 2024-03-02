Врач оценила, сможет ли Алибасов вернуться к работе после госпитализации Врач Беляева: Вернуться к работе Алибасов может, если будет следить за здоровьем 2 марта, 17:04 Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

76-летний продюсер, создатель группы "На-На" Бари Алибасов, который перенёс гипертонический криз, сможет вернуться к работе, только если будет следить за здоровьем и не забывать про назначенную медикаментозную терапию. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Она объяснила, что гипертонический криз — это резкое и внезапное повышение артериального давления, которое достигает отметки 180 на 120 миллиметров ртутного столба. Это опасное состояние, которое требует неотложного лечения, иначе могут пострадать сердечно-сосудистая система, головной мозг и почки.

По словам врача, у относительно здорового человека прогноз на восстановление будет благоприятным, если лечение начато вовремя. С пациентами старшего возраста сложнее.

"Пациентам старшего возраста, если у них уже было повышение давления, нужно постоянно его контролировать. Вернуться к работе можно, если специалисты правильно подберут медикаментозную терапию, а пациент будет вовремя проверять своё здоровье", — рассказала Беляева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Авторы Евгения Мосс