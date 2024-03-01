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Бари Алибасова выписали из больницы

1 марта, 07:45
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Продюсера, создателя группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы. Как пишет SHOT, он чувствует себя хорошо и планирует вернуться к работе.

Раскрыта причина, почему Алибасов по-тихому расписался с седьмой женой
Раскрыта причина, почему Алибасов по-тихому расписался с седьмой женой

Напомним, об экстренной госпитализации 76-летнего Бари Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно 25 февраля. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича поместили в реанимацию, а затем продюсера перевели в обычную палату.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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