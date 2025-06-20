«Спасибо, что переживаете»: Алибасов отреагировал на сообщения о проблемах с сердцем

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов вышел на связь на фоне новости о проблемах с сердцем. Он отказался подтверждать сообщения о срочном обращении к врачам из-за недуга. Продюсер вместо конкретики предпочёл отшутиться.

«Спасибо большое, что переживаете о моём здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо», — заявил Алибасов в беседе с 360.ru.

Кроме того, супруга продюсера Елена Калинина отметила, что особых проблем у звезды нет. Однако ему не хватает времени на творческие проекты.