Шрамы и проблемы при родах: Врачи объяснили Life.ru, как тату могут забирать здоровье

Татуировки подходят не всем людям, иногда нательные украшения могут стать настоящей проблемой. Life.ru узнал у врачей, почему тату не нужны пациентам с предрасположенностью к келоидным рубцам и какие риски могут возникнуть при выборе неправильного места для нанесения рисунка.

Наличие татуировок на пояснице может стать препятствием для проведения эпидуральной или спинальной анестезии. По словам врача-анестезиолога Дмитрия Шарапова, техника обхода зоны тату существует, но она требует высокого мастерства врача.

Могут и вправду отказать девушке в проведении анестезии при родах, если есть татуировка на пояснице. Потому что хоть краска и стерильная, в ней могут быть элементы, которые врач может занести при пункции в эпидуральное или спинальное пространство. Это может вызвать воспалительный процесс. Дмитрий Шарапов Врач-анестезиолог, врач-психотерапевт

Существует альтернатива анестезии — общий наркоз. Тогда никакая татуировка не станет противопоказанием, отметил Шарапов. Если нужно обезболить только одну ногу, а она вся забита татуировками, есть методики блокады нервов. Или, если нужно обезболить обе ноги, а поясница свободна, то можно сделать спинальную или эпидуральную блокаду. Иногда могут возникнуть сложности при поиске вены на забитом «рукаве», когда приходится прокалывать сквозь татуировку. Но в основном проблема может возникнуть только при родовом процессе.

Его коллега Алексей Пырегов, работающий в Московском областном перинатальном центре, подтвердил, что даже небольшие татуировки на пояснице могут представлять риск. Если нет участка чистой кожи, проведение эпидуральной анестезии может быть невозможно, так как попадание частиц краски в спинномозговую область может привести к серьёзным осложнениям.

Кроме того, есть и другие риски. Некачественные материалы и инструменты, используемые мастерами, могут стать причиной передачи опасных инфекций, таких как вирусы гепатитов B и C, заметила врач-дерматолог Кристина Радина. Она также выделила особо опасные зоны для нанесения татуировок.

Одним из самых опасных [мест] является склера глаз. В своё время это стало модой, и среди некоторых категорий людей до сих пор популярно заливать склеру глаз чёрным цветом, чтобы создать пугающий образ. Однако это чревато серьёзными осложнениями. Ещё одним опасным местом для татуировок является область сосков у женщин. Там очень чувствительная кожа, и в этой зоне повышен риск занесения инфекции. Кристина Радина Врач-дерматолог

Также не рекомендуется делать татуировки на половых органах как мужских, так и женских, особенно если речь идёт о слизистых оболочках. В этих местах риск инфицирования значительно выше, и к тому же итоговый рисунок может не выглядеть так, как вы ожидаете.

Есть определённые категории людей, которым вообще лучше отказаться от нанесения тату, чтобы избежать возможных осложнений. Например, они не рекомендуются людям с предрасположенностью к появлению келоидных рубцов. Эти шрамы выглядят объёмно и могут возникнуть после любых вмешательств, включая пирсинг или нанесение тату.

«Если у вас есть старые татуировки, сделанные более 20 лет назад, стоит учитывать, что ранее в красителях содержались частицы металла. Это может вызвать сложности при проведении МРТ-процедуры», — добавила Радина.