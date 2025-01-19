Эксперт по камуфляжу объяснила, как можно скрыть шрамы и рубцы на теле

Шрамы и рубцы на теле можно замаскировать с помощью двух способов: профессионального камуфляжа или татуировки. Об этом рассказала профильный эксперт Екатерина Цалани. Она подчеркнула, что решение необходимо принимать с учётом ряда факторов, в том числе локализации шрама, образа жизни и даже характера человека.

«Тем, кто ищет более натуральный и менее заметный способ скрыть шрам, я рекомендую камуфляж. Он создаёт максимально безопасный, нейтральный, практически незаметный вид рубца. Татуировка же подойдёт тем, кто готов к яркому выражению своего опыта или хочет сделать из шрама искусство», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Тем не менее эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов считает, что у тату есть недостатки. Оно привлекает излишнее внимание, что как раз мешает маскировке. Кроме того, яркий рисунок, имеющий символическое значение, может напомнить человеку о негативном опыте. А ещё татуировку потом будет сложно и дорого изменить.