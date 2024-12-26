Эксперт по камуфляжу рубцов объяснила, какие шрамы лучше не пытаться убрать
Эксперт Цалани: Нельзя камуфлировать свежие шрамы и келоидные рубцы
После травм и операций на теле могут оставаться рубцы и шрамы. Порой они находятся на видном месте, доставляя дискомфорт человеку. В некоторых случаях от этих изъянов можно запросто избавиться, но есть ситуации, когда сделать ничего нельзя. Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани рассказала РИА «ФедералПресс», с чем не работает и почему.
По словам специалиста, опасно трогать келоидные рубцы, которые имеют выпуклую форму и выходят за пределы первоначальной раны. Со временем они приобретают плотную структуру и меняют цвет на красный или фиолетовый. Если их тронуть, то есть риск навредить человеку и привести к дальнейшему разрастанию ненавистного рубца.
Также эксперт не работает со свежими шрамами, поскольку они находятся в активной стадии заживления. В этот период кожа ещё не восстановилась, поэтому камуфляжем можно повредить её. Спустя время результат может выглядеть неестественно.
Рубцы и маленькие шрамы на лице и теле также могут появляться после акне. Избавиться от них можно с помощью лазерной шлифовки, а также различных видов пилинга и мезотерапии. Главное обратиться к специалисту как можно раньше для лучшего результата. Как правило, понадобиться серия процедур, не менее четырёх-шести раз в год. После шлифовки и пилинга надо обязательно восстановить кожу, используя специальный уход и увлажнение.
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