Эксперт по камуфляжу рубцов объяснила, какие шрамы лучше не пытаться убрать

После травм и операций на теле могут оставаться рубцы и шрамы. Порой они находятся на видном месте, доставляя дискомфорт человеку. В некоторых случаях от этих изъянов можно запросто избавиться, но есть ситуации, когда сделать ничего нельзя. Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани рассказала РИА «ФедералПресс», с чем не работает и почему.

По словам специалиста, опасно трогать келоидные рубцы, которые имеют выпуклую форму и выходят за пределы первоначальной раны. Со временем они приобретают плотную структуру и меняют цвет на красный или фиолетовый. Если их тронуть, то есть риск навредить человеку и привести к дальнейшему разрастанию ненавистного рубца.

Также эксперт не работает со свежими шрамами, поскольку они находятся в активной стадии заживления. В этот период кожа ещё не восстановилась, поэтому камуфляжем можно повредить её. Спустя время результат может выглядеть неестественно.