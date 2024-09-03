Желание москвички удалить маленький шрам обернулось страшным отёком и годами судов
Девушка 3,5 года судится с клиникой Москвы из-за печальных последствий пластики
Девушка 3,5 года судится с медицинской клиникой из-за неудачной контурной пластики. Пациентка хотела убрать маленький шрамик на лбу, а получила огромный отёк под глазом, рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.
Людмила рассказала, как желание убрать небольшой шрам обернулось серьёзными проблемами со здоровьем из-за некомпетентности врачей. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Людмила обратилась в московский центр эстетической медицины TORI с целью убрать небольшой визуальный дефект. По её словам, врачи ввели в область глаз препарат «Ювидерм волифт», чтобы придать лицу свежесть. Как рассказала девушка, почти сразу после процедуры она почувствовала себя плохо: возникло ощущение слабости, появился видимый отёк, а также произошло защемление нерва. Несмотря на то что косметологи уверяли: осложнений не будет.
Людмила до и после операции. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
«Мне посоветовали применить некий препарат для улучшения вида лица. Мне поставили «Ювидерм волифт» и у меня сразу пошло ухудшение самочувствия. Начала подниматься температура, пошли отёки, было сильное ощущение инородного тела в лице в области проведённой процедуры. В последующем я узнала и поняла, что данный препарат не был предназначен для этой зоны по инструкции, что его категорически нельзя ставить около глаз, как, собственно, и было сделано в моём случае», — рассказала девушка SHOT ПРОВЕРКЕ.
По словам Людмилы, ужасающую ошибку в клинике признали, однако не стали соблюдать договорённости. С тех пор девушка проводит время в больницах и судах. После нескольких заседаний ей всё же назначили моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей, но пациентка посчитала такую сумму недостаточной. Разбирательство продолжается, медицинский юрист пострадавшей Николай Чернышук готовит заявление о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.
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