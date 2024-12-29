«Нарушение красоты»: Косметолог перечислила причины миграции филлера на лице

Любительницы инъекционной пластики с помощью дермальных имплантов могут столкнуться с проблемой, при которой филлер начнёт мигрировать по лицу. Для перехода из одной зоны в другую есть несколько причин, отметила дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.

Причина первая заключается в неправильной технике введения препарата. Для косметолога крайне важно грамотно оценить анатомические особенности пациента и подобрать соответствующую технику, отметила врач. Вторая причина миграции, по её словам, кроется составе препарата. Кроме того, филлер может перекочевать из одной зоны лица в другую из-за несоблюдение рекомендаций.