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24 декабря, 11:01

Хирург посоветовал три бьюти-процедуры для омоложения в период праздников

Хирург Груздев посоветовал сделать нитевой лифтинг в новогодние праздники

Новогодние каникулы — удобное время для женщин, которые хотят что-то изменить в своей внешности. Благодаря длительным выходным есть возможность восстановиться после операции и выйти на работу с обновлённым лицом, заявил врач-хирург, косметолог, дерматолог Денис Груздев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Например, к Новому году можно сделать блефаропластику. Уже к середине января, как говорит доктор, следов от операции не останется. Также в период праздников можно сделать нитевой лифтинг. Усилить и продлить эффект поможет игольчатый RF.

Тем, кто боится ложиться под нож, можно ухаживать за лицом и в домашних условия. Главное в этом деле, по словам Груздева, регулярность. Если наносить маски, патчи, скраб и лёгкие пилинги по инструкции, то можно сделать кожу лица более мягкой, гладкой и ровной. Только следует подобрать подходящий для себя уход.

В целом подготовкой кожи к Новому году необходимо заняться заранее. Освежить образ можно при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты. От мимических морщин поможет избавиться ботулинотерапия. Пилинг «на выход» придадут коже сияние и увлажнят её.

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Алёна Зиновьева
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