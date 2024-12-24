Хирург посоветовал три бьюти-процедуры для омоложения в период праздников

Новогодние каникулы — удобное время для женщин, которые хотят что-то изменить в своей внешности. Благодаря длительным выходным есть возможность восстановиться после операции и выйти на работу с обновлённым лицом, заявил врач-хирург, косметолог, дерматолог Денис Груздев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Например, к Новому году можно сделать блефаропластику. Уже к середине января, как говорит доктор, следов от операции не останется. Также в период праздников можно сделать нитевой лифтинг. Усилить и продлить эффект поможет игольчатый RF.

Тем, кто боится ложиться под нож, можно ухаживать за лицом и в домашних условия. Главное в этом деле, по словам Груздева, регулярность. Если наносить маски, патчи, скраб и лёгкие пилинги по инструкции, то можно сделать кожу лица более мягкой, гладкой и ровной. Только следует подобрать подходящий для себя уход.