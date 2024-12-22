Как ботокс: Раскрыты полезные свойства змеиного яда

Если вы ищите оригинальный подарок на Новый год, который пройдёт под знаком Зелёной Деревянной Змеи, то можете обратить внимание на люксовую косметику, в которой используется змеиный яд. Этот необычный ингредиент не только омолаживает кожу, но и ускоряет регенерацию повреждённых тканей. Также он стимулирует выработку коллагена и эластина.

«Косметологи уверяют, что змеиный яд в косметических средствах работает почти так же, как ботокс. Он блокирует нервные импульсы и расслабляет мышцы, благодаря чему они теряют способность двигаться и сокращаться», — выяснили редакторы «Вечерней Москвы».

Змеиный яд, к слову, используется не только в сфере красоты, но и в медицинских целях. На его основе производят ряд препаратов, например, мази, необходимые при болях в суставах, радикулите и других недугах. Чаще всего речь идёт о яде гадюки, которая даёт около 40 миллиграммов жидкого яда. Для длительного хранения его высушивают где-то на 90%, однако четырёх миллиграммов хватает на 100 тюбиков.