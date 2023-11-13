Врач объяснил, почему азиатские "чудо-кремы" с улиткой и змеиным ядом опасны и могут сжечь кожу

Заявления о том, что аптечная косметика — безвредная и свободная от химикатов, — это миф. Часто в составе таких средств вы не найдёте ни одного натурального компонента. Об этом Лайфу рассказал хирург Александр Умнов.

С настороженностью следует относиться к азиатским "чудо-средствам" с корнем женьшеня в соединении с ретинолом, кислотами, углём, экстрактом улиток, змеиным ядом Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

"Многие звёздные эксперты, лидеры общественного бьюти-мнения и популярные блогеры почему-то вещают, что, покупая кремы и косметику в аптеке, вы покупаете исключительно натуральное и безвредное, свободное от химикатов и силиконов средство. Если взять упаковку любого гипоаллергенного крема из линейки любого широко известного по всему миру аптечного бренда и прочитать состав, то вы не найдёте там ни одного натурального компонента", — подчеркнул преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Также он призвал с настороженностью относиться к азиатским "чудо-средствам" для лица с "богатейшим составом" из 30–40 компонентов. Дело в том, что кремы и сыворотки с корнем женьшеня в соединении с ретинолом, кислотами, углём, экстрактом улиток, синтетическим змеиным ядом и прочим не факт, что вообще нужны нашей коже, они лишь обжигают её, обостряются кожные заболевания. Все эти процессы вовсе нельзя назвать обновлением кожи, так как это её травмирование, резюмировал Умнов.