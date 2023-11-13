Ждёте чуда, а получите прыщи: Врач объяснил россиянкам, почему не стоит намазывать килограммы крема на ночь

Многие россияне в решении проблем с кожей целиком и полностью полагаются на советы блогеров. Однако зачастую они могут быть опасны. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не покрыться прыщами после блогерских лайфхаков, рассказал хирург Александр Умнов.

"Многие люди, насмотревшись роликов, не зная меры, накладывают "пироги" и "килограммы" косметики разом на лицо на ночь в ожидании чуда на утро. Однако количество ухода на лице не равно качеству. Кожу лица после таких манипуляций может обсыпать прыщами, от обилия кислот и ретинола одновременно кожа может сильно пострадать", — подчеркнул медик.

Кремы с третиноином следует применять по назначению врача для лечения лишаев, но никак не от морщин на лице по совету блогеров Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург.

Он также предостерёг россиянок от покупки кремов с третиноином — это вещество по своей силе в несколько десятков раз мощнее ретиноидов, обычно содержащихся в косметических средствах, и имеет гораздо больше противопоказаний, поэтому запрещено к использованию в косметике. Средства с третиноином можно приобрести только в аптеке и следует применять по назначению врача для лечения лишаев, но никак не от морщин на лице по совету блогеров.

Что же касается декоративной косметики, то в большинстве своём она неопасна для кожи, так как не впитывается, если её наносить на специальные базы-праймеры. Однако есть отдельные средства, которые всё-таки могут повлиять крайне негативно, вызвать преждевременное появление морщин и в целом ухудшить состояние кожи, отметил Умнов.

"Внимательно следует отнестись к BB и CC кремам, которые содержат тон и уходовые компоненты. Они впитываются глубоко в кожу вместе с цветом — это первый минус. Второй их минус в том, что всё-таки полноценный уход они вашей коже не обеспечат, поэтому ежедневный лёгкий уход в виде тонера, сыворотки и крема под эти средства наносить обязательно, иначе преждевременное старение кожи вам обеспечено", — подчеркнул врач.