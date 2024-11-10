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10 ноября, 19:47

Названы факторы, которые выдают некачественного тату-мастера

Тату-мастер Ермак: При выполнении тату на дому важно узнать опыт работы мастера

Выполнение татуировок на дому обычно стоит дешевле, однако конечный результат может уступать в качестве по сравнению с татуировкой, сделанной в салоне. Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие факторы выдают плохого специалиста.

«Вы можете обратиться к начинающему мастеру, который предложит татуировку за меньшую сумму, но итоговая стоимость может стать гораздо выше, если потребуется исправление», — предупредил Ермак в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что при выполнении татуировки на дому нужно обратить внимание на условия стерильности. Все иглы должны быть в индивидуальной упаковке и вскрываться строго в присутствии человека. При этом в помещении должны должны быть ультрафиолетовые лампы и журналы стерилизации.

Ранее врач предупредила, как татуировка по молодости аукнется проблемами в будущем. По словам медика, «операция» татуажа, в том числе обезболивание, внесение красителей, нарушает состояние поверхностного слоя кожи и влияет на происходящие в нём процессы.

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Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Полина Никифорова
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