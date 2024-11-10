Названы факторы, которые выдают некачественного тату-мастера

Выполнение татуировок на дому обычно стоит дешевле, однако конечный результат может уступать в качестве по сравнению с татуировкой, сделанной в салоне. Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие факторы выдают плохого специалиста.

«Вы можете обратиться к начинающему мастеру, который предложит татуировку за меньшую сумму, но итоговая стоимость может стать гораздо выше, если потребуется исправление», — предупредил Ермак в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что при выполнении татуировки на дому нужно обратить внимание на условия стерильности. Все иглы должны быть в индивидуальной упаковке и вскрываться строго в присутствии человека. При этом в помещении должны должны быть ультрафиолетовые лампы и журналы стерилизации.