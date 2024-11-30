Что делать, если подросток захотел тату, но родители против: советы психолога

Зачастую подростки ошарашивают мама и пап новостью о том, что они хотят сделать тату или пирсинг. Зачастую это известие воспринимается взрослыми без воодушевления. Детский психолог Александра Аныкина рассказала Life.ru, как родителям правильно реагировать на это желание своих детей.

По словам специалиста, подростки часто проверяют границы родителей, и это естественно для их возраста. Они могут спорить, ломать правила и принимать решения, которые не всегда нравятся взрослым. При этом важно помнить, что ключевым элементом в отношениях с подростками является доверие и контакт.

Если подросток решит сделать татуировку или пирсинг, родителям не стоит сразу отказывать и говорить «не выдумывай». Это может привести к тому, что ребёнок решит сделать это тайно. Вместо этого, Аныкина советует обсудить с ним, что стоит за этим желанием: стремление выглядеть модно, быть «крутым» среди сверстников, или желание выразить свою индивидуальность. Если родители всё же против, специалист советует спокойно объяснить причины отказа.

Спокойно и чётко объясните ребёнку, почему вы против. Скорее всего, аргументы будут такие: ты сейчас хочешь сделать пирсинг, но я очень переживаю, что через 10 лет ты пожалеешь об этом, а будет поздно, след останется. Я хочу, чтобы ты любил своё тело и через 10, и через 20 лет. Я переживаю, что сейчас ты не можешь оценить все последствия своего решения. Давай попробуем найти какие-то варианты и договориться. Александра Аныкина Детский психолог для родителей

Психолог рекомендует также обсудить альтернативы: смену стиля, новые увлечения или даже временные татуировки и имитации пирсинга. Важно донести до подростка, что это не запрет, а обсуждение, которое поможет найти компромисс. Также Аныкина советует попробовать отложить это решение. Если удастся договориться даже о небольшой отсрочке, возможно, со временем желание ослабнет.

«Постарайтесь даже в самые эмоционально сложные моменты не забывать, что самое ценное — это отношения. Чем больше родитель видит и слышит подростка, чем больше он ему доверяет, поддерживает — тем больше вероятность, что мы сможем уберечь от чего-то, подстраховать, подсказать. И ситуация с тату или пирсингом — отличный способ проверить отношения и дать им новый, доверительный виток», — резюмировала психолог.