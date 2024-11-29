Способ отвлечься: Психолог объяснила, почему распродажи вызывают стресс

Распродажи, которые зачастую ассоциируются с выгодными покупками и положительными эмоциями, могут неожиданно стать источником стресса. Психолог Екатерина Артеменко в интервью «Газете.ru» объясняет, почему появляется тревожность и как с ней справляться.

Во-первых, распродажи могут напоминать о базовых экзистенциальных вопросах, таких как одиночество, конечность жизни, свобода и любовь. Эти размышления могут вызывать тревожность, от которой мы стремимся избавиться через покупки. Бесконечный шопинг и приобретение ненужных вещей становятся способом отвлечься от этих мыслей.

Во-вторых, в эпоху потребления желание обладать чем-то становится сильным стимулом. Маркетинг и реклама создают искусственные потребности, и мы начинаем считать, что товары необходимы, даже если это не так. Ценность вещей часто связывается с их престижем или эмоциональной привлекательностью, а не с реальной пользой.

Третья причина — это иллюзия упущенной выгоды. Во время акций и скидок мы чувствуем, что обязаны воспользоваться возможностью, иначе потеряем шанс на выгодную покупку. Это может привести к импульсивным решениям и повышенной тревожности.

Для управления стрессом психолог советует замедляться и обращать внимание на свои эмоции и физические ощущения. Развитие навыков управления тревожностью требует времени и регулярной практики. Медитация и методы релаксации могут стать эффективными инструментами. Например, осознанное дыхание и визуализация помогают успокоить ум и сосредоточиться на настоящем моменте.

Физическая активность, например йога или прогулки на свежем воздухе, тоже помогут эффективно справиться со стрессом. Немаловажную роль играет сбалансированное питание: необходимо увеличить в рационе количество фруктов и овощей, а также сократить потребления кофеина и сахара.

Наконец, социальная поддержка и открытое общение с близкими могут значительно уменьшить стресс. Если тревога становится невыносимой, важно обратиться за профессиональной помощью. Психотерапия поможет разобраться в причинах и научить справляться с беспокойством более эффективно.