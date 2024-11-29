Манипуляции продавцов на распродажах: как не попасться на хитрые уловки

Роскачество предупреждает о распространённых манипулятивных приёмах, которые продавцы активно используют в периоды распродаж. Как сообщает RT, эти приёмы направлены на то, чтобы побудить покупателей к импульсивным покупкам, и часто они оказываются весьма эффективными.

Одним из самых популярных методов является создание искусственной срочности. Продавцы устанавливают таймеры обратного отсчёта на ограниченные по времени предложения, что вызывает у покупателей страх упустить выгодную возможность. Этот приём заставляет людей принимать решения быстро и необдуманно.

Ещё одна уловка — это социальное доказательство. Продавцы прикрепляют к товарам положительные отзывы и высокие рейтинги, создавая впечатление, что продукт уже популярен и востребован.

Также активно используется реклама от лидеров мнений и знаменитостей, что усиливает доверие к товару и мотивирует к покупкам. Искусственный дефицит — ещё один действенный прием. Продавцы ограничивают количество товаров или временно делают их недоступными, что повышает их привлекательность. Лимитированные предложения и ограниченные партии товаров создают у покупателей ощущение уникальности и эксклюзивности.

Сезонные распродажи также сопровождаются различными бонусами: скидками на следующую покупку, подарками или акциями типа «два по цене одного». Эти предложения стимулируют покупателей приобретать больше, чем они планировали изначально. Акция «приведи друга» — ещё один способ манипуляции. Клиенты получают вознаграждение за рекомендации товара своим знакомым, что может привести к большему количеству импульсивных покупок.

Чтобы не стать жертвой таких манипуляций, эксперты советуют подходить к покупкам осознанно. Составьте список необходимых товаров и убедитесь, что скидка действительно выгодна. Избегайте спонтанных решений и проверяйте, не была ли цена завышена перед распродажей. Осознание манипулятивных приемов поможет принимать решения, основанные на реальных потребностях, и избежать ненужных трат.