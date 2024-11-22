Названы самые популярные схемы мошенников накануне «Чёрной пятницы»

ВТБ зафиксировал увеличение активности злоумышленников накануне сезона распродаж и «Чёрной пятницы» в конце ноября, сообщают РИА «Новости». Согласно сообщению банка, активность мошенников возросла на 30%.

В сезон масштабных скидок покупатели привыкли к бонусам и акциям, поэтому с меньшей настороженностью реагируют на выгодные предложения.

Этим пользуются злоумышленники, используя различные методы обмана, включая создание фальшивых сайтов известных брендов. Они предлагают товары с большими скидками, чтобы украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующую продукцию. Мошенники также рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ со скидкой, чтобы получить доступ к счетам клиентов.

Особое внимание следует уделять объявлениям о супер-скидках в мессенджерах и закрытых чатах. Там злоумышленники распространяют вредоносные АПК-файлы, маскируя их под приложения для получения промокодов или скидок. Скачав такие документы или приложения, пользователи рискуют потерять доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет мошенникам управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

Поэтому стоит быть бдительными и пользоваться только официальными сайтами для совершения покупок. «Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком для блокировки карт и счетов. ВТБ осуществляет контроль за подозрительными операциями клиентов и пресекает деятельность мошеннических ресурсов», — добавил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.