Россиянка перевела мошенникам за «лайки» 142 тысячи рублей
Мошенники обманули женщину из Первоуральска на 142 тыс., попросив ставить лайки
Жительница Первоуральска хотела найти подработку в интернете, но нарвалась на мошенников. Её попросили ставить «лайки» и выкупать некоторые товары, за которые якобы будут возвращаться средства. В итоге женщину обманули на 142,8 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
56-летняя женщина, по указанию аферистов, перевела 142 тысячи рублей и надеялась, что средства вернут ей обратно с 20% выплатой. Однако никаких средств обратно на карту не поступило, зато пришло сообщение о необходимости приобрести ещё один товар суммой 96,8 тысячи рублей. На этот раз женщина оказалась умнее и рассказала случившемся мужу. Супруги обратились в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ).
Ранее Life.ru сообщал о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят от лица волонтёров или медсестёр участникам СВО и их семьям. Жертвами этой схемы стали не менее 230 человек. Мошенники утверждают, что семьи имеют право на определённые выплаты, и отправляют им ссылку. При переходе по этой ссылке на устройства устанавливается вредоносное ПО, которое даёт доступ к личным данным и приложениям жертвы.
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