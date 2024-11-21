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21 ноября, 20:11

Россиянка перевела мошенникам за «лайки» 142 тысячи рублей

Мошенники обманули женщину из Первоуральска на 142 тыс., попросив ставить лайки

Жительница Первоуральска хотела найти подработку в интернете, но нарвалась на мошенников. Её попросили ставить «лайки» и выкупать некоторые товары, за которые якобы будут возвращаться средства. В итоге женщину обманули на 142,8 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

56-летняя женщина, по указанию аферистов, перевела 142 тысячи рублей и надеялась, что средства вернут ей обратно с 20% выплатой. Однако никаких средств обратно на карту не поступило, зато пришло сообщение о необходимости приобрести ещё один товар суммой 96,8 тысячи рублей. На этот раз женщина оказалась умнее и рассказала случившемся мужу. Супруги обратились в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ).

Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода
Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода

Ранее Life.ru сообщал о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят от лица волонтёров или медсестёр участникам СВО и их семьям. Жертвами этой схемы стали не менее 230 человек. Мошенники утверждают, что семьи имеют право на определённые выплаты, и отправляют им ссылку. При переходе по этой ссылке на устройства устанавливается вредоносное ПО, которое даёт доступ к личным данным и приложениям жертвы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Полина Никифорова
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