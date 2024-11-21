Россиянка перевела мошенникам за «лайки» 142 тысячи рублей

Жительница Первоуральска хотела найти подработку в интернете, но нарвалась на мошенников. Её попросили ставить «лайки» и выкупать некоторые товары, за которые якобы будут возвращаться средства. В итоге женщину обманули на 142,8 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

56-летняя женщина, по указанию аферистов, перевела 142 тысячи рублей и надеялась, что средства вернут ей обратно с 20% выплатой. Однако никаких средств обратно на карту не поступило, зато пришло сообщение о необходимости приобрести ещё один товар суммой 96,8 тысячи рублей. На этот раз женщина оказалась умнее и рассказала случившемся мужу. Супруги обратились в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ).