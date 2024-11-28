Дипфейки: Россиянам рассказали об уловках мошенников в «Чёрную пятницу»

Мошенники снова начали применять видео- и аудиодипфейки в период распродаж «Чёрной пятницы». Они рассылают опасные ссылки с взломанных телеграм-аккаунтов и предлагают якобы выгодные товары, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела кибербезопасности компании «Код безопасности» Алексея Коробченко.

Эксперт отметил, что пока жертвы восстанавливают доступ к своим аккаунтам или сообщают администрации мессенджера о мошенничестве, злоумышленники уже успевают заработать деньги на доверчивых пользователях.

Во время распродаж мошенники часто подделывают сайты и аккаунты известных интернет-магазинов. Они создают фейковые страницы в соцсетях и мессенджерах и рассылают пользователям заманчивые предложения. Люди часто не подозревают обман, так как в это время настоящие магазины тоже предлагают большие скидки.

По словам Коробченко, если пользователь случайно перейдёт по такой фальшивой ссылке, это ещё не всегда приведёт к серьёзным последствиям. Главное, чтобы он не вводил личные данные. Однако в некоторых случаях такие страницы могут автоматически начать загрузку вредоносных ПО.

«Иногда мошенники проводят дополнительную подготовку: не просто создают фейковые сайты и делают рассылку, а взламывают базу данных бренда, под который собираются мимикрировать, или покупают уже утекшие базы данных», — подчёркивает Коробченко. Это помогает им узнать информацию о клиентах и отправлять более персонализированные мошеннические письма.

Коробченко советует применять критическое мышление и задаваться вопросами: соответствует ли поведение отправителя сообщения его привычному стилю общения, не отличается ли оно от обычного, почему именно этот бренд отправил уведомление о распродаже напрямую, если обычно оно поступает через приложение. Такой подход поможет защитить личные данные и предотвратить финансовые потери.