Россиян предупредили о мошенничествах на распродажах в ноябре

Мошенники придумали много различных схем к ноябрьским распродажам. Одна из них — фальшивый розыгрыш с подарочными коробками, якобы от имени популярного маркетплейса, который нацелен на кражу денег у покупателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Жертве предлагают «выиграть» подарок, если она выберет одну из коробок на изображении. Утверждается, что в одной из них спрятан приз. На самом деле это обман, и «выигрыш» всегда оказывается фикцией. После того как пользователь делает выбор и вводит своё имя, его просят перевести деньги, якобы для получения приза. Эксперты предупреждают, что сумма может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Чтобы «получить» деньги, жертве нужно ввести реквизиты банковской карты и оплатить фиктивную «пошлину». Мошенники используют фальшивые ссылки на законы, чтобы усилить доверие к схеме. Таким образом, они якобы подтверждают необходимость выплат, а также публикуют поддельные комментарии от «счастливых победителей». Эти приёмы призваны создать иллюзию реальности розыгрыша и заставить пользователя действовать поспешно.

Помимо схем, нацеленных на покупателей, были выявлены фишинговые атаки на продавцов. Мошенники создают поддельные страницы входа в личные кабинеты на маркетплейсах, чтобы украсть логины и пароли от магазинов. Когда получают доступ к аккаунтам, они могут продолжить мошенничество с покупателями и с другими продавцами. При этом украденные данные использовать для манипуляций с конкурентами или продавать на чёрном рынке.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что для защиты от фишинга важно внимательно проверять адреса сайтов, на которых вы оставляете личную информацию, особенно если речь идёт о розыгрышах и акциях. Также стоит использовать двухфакторную аутентификацию для всех онлайн-аккаунтов. Это значительно усложнит доступ преступников к вашим данным и деньгам. Из-за растущего числа мошенничеств эксперты советуют быть осторожными и не верить подозрительным предложениям, например, если они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.