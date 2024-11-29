Психолог объяснил, откуда берутся секс-фантазии о Деде Морозе и при чём здесь dad bod

Ни один Новый год не обходится без Деда Мороза. Добрый волшебник приходит с внучкой и приносит подарки детям. Однако для некоторых женщин он становится сексуальной фантазией, и новогодние каникулы для дам превращаются в возбуждающий марафон. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, о чём говорят сексуальные фантазии с участием Деда Мороза.

Этот фетиш ещё недостаточно изучен, но можно сказать, что он базируется на интересе к мужчинам старшего возраста с типом фигуры, которая называется dad bod. Клинический психолог Станислав Самбурский

По мнению эксперта, мужчины такого типа вызывают ощущение спокойствия, заботы и уютного домашнего тепла. Зачастую подобный интерес возникает у женщины из-за психологической травмы и отсутствия отца на ранних этапах жизни. С помощью вымышленного персонажа травмированные взрослые стремятся заполнить душевную пустоту хотя бы на короткое время. Однако иногда это замещение заходит слишком далеко, и они погружаются в сексуальные фантазии.

Фетиш базируется на том, что персонаж Дед Мороз — это добрый и заботливый человек. Эти черты женщина может искать в потенциальном партнёре или возлюбленном. Клинический психолог Станислав Самбурский

По словам Самбурского, в России сексуализация образа Деда Мороза не распространена, но для вечеринок всегда доступны костюмы сексуального Санты. Женщины же, желающие разнообразить свою интимную жизнь, часто покупают стринги и кокошник в стиле Снегурочки, выбирая для своего партнёра бороду, красную шапку и трусы. Это вполне рабочее решение для обсуждения того, кто был хорошим, а кто плохим в уходящем году, и улучшения сексуальной жизни с постоянным партнёром, напоминает психолог.

«Дед Мороз — это привлекательная смесь мужской энергии и заботливого доминирования. Жаль, что Ченнинг Татум всё же может не встретиться, вероятность минимальна, но она есть. Будет вдвойне неудобно, а мечта о сексе с Дедом Морозом — это 100% фантазия, и проецировать свои фантазии на этого персонажа абсолютно безопасно», — подытожил эксперт.