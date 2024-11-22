Психолог объяснил, как доработать год, если все мысли о скором празднике

Когда календарный год завершается, подвести итоги хотят не только финансовые директора и бухгалтеры, которым нужно сдавать отчёты в налоговую. Большинство людей тоже стремятся закончить начатые дела, будь то погашение кредита, ремонт или обновление машины до конца декабря. Этот феномен называется эффектом конца года, рассказал психолог Станислав Самбурский в интервью «Газете.ru».

«Люди воспринимают смену календарного года как важный рубеж, с которого начинается новая жизнь. Новый год — это время для запуска больших проектов. Чтобы начать что-то новое, сначала нужно завершить старые дела, что и побуждает людей закрывать свои текущие задачи до 31 декабря», — объяснил психолог.

Однако зимний период снижает уровень энергии и мотивации у многих людей из-за короткого светового дня, что называется сезонным аффективным расстройством. Недостаток солнечного света усиливает желание откладывать дела и переключаться на ожидание праздников, которые ассоциируются с радостью, отдыхом и общением с семьёй.

Чтобы использовать выброс дофамина на выполнение рабочих задач и получить годовой бонус, психолог дал несколько советов. Во-первых, Самбурский отметил, что планирование часто упускается из виду, из-за чего многие задачи остаются нерешёнными. Поэтому стоит записать все дела, расставить приоритеты и сосредоточиться на важнейших из них. Попробуйте разделить сложные цели на мелкие этапы, чтобы видеть прогресс и поддерживать мотивацию. Но важно планировать процессы так, чтобы оставалось время на отдых.

Во-вторых, важно учитывать, что предвкушение Нового года само по себе даёт дофамин, поэтому украшение рабочего места и планирование новогоднего меню в ноябре могут поддержать вас в выполнении годовых задач.