Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 15:22

Язык мальчика в Дагестане вырос до гигантских размеров из-за редчайшей патологии

В Дагестане врачи спасли подростка, который с трудом дышал из-за огромного языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nuttawut Uttamaharad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nuttawut Uttamaharad

В Дагестане 14-летний подросток долгое время жил с редкой патологией, которая привела к увеличению языка до невероятных размеров. Мальчик начал испытывать проблемы с приёмом пищи и речью, он также чувствовал постоянную боль. На помощь ему пришли врачи клиники IMC, сообщает издание «Сапа Кавказ».

Фото © IMC (Международный медицинский центр для детей и взрослых в Дагестане)

Фото © IMC (Международный медицинский центр для детей и взрослых в Дагестане)

Ребёнок попал в больницу, когда язык занимал почти всю ротовую полость. По словам медиков, причиной стала венозная мальформация. Это редкий недуг, который диагностируется в одном случае на 5 — 10 тысяч младенцев и связан с мутацией генов. Болезнь медленно прогрессирует, но в конечно итоге приводит к ужасающему разрастанию вен в каком-либо органе.

«Бывает так, что ещё во время внутриутробного развития ребёнка некоторые мелкие вены развиваются неправильно. Из-за этого кровь в них застаивается, вены расширяются и извиваются, формируется отёк и растет риск образования тромбов и их воспаления», — пояснил хирург клиники Артур Меджидов.

Мальчику провели сложную операцию, чтобы вернуть языку привычные размеры. При этом существовал риск повредить вены и вызвать кровотечение, однако всех трудностей удалось избежать. Хирурги смогли филигранно проработать сосуды и «склеить» их. Сейчас ребёнок возвращается к нормальной жизни.

Московские медики спасли маленького пациента, удалив ему кишечник
Московские медики спасли маленького пациента, удалив ему кишечник

Ранее врачи Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга применили целый арсенал достижений современной медицины, успешно удалив у шестимесячного ребёнка очень редкую сосудистую патологию, известную как перикраниальный синус или «голова медузы». Опасное образование меняло размеры при каждом движении тела и плаче, а риски его осложнений увеличивались с каждым днём.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar