Язык мальчика в Дагестане вырос до гигантских размеров из-за редчайшей патологии

В Дагестане 14-летний подросток долгое время жил с редкой патологией, которая привела к увеличению языка до невероятных размеров. Мальчик начал испытывать проблемы с приёмом пищи и речью, он также чувствовал постоянную боль. На помощь ему пришли врачи клиники IMC, сообщает издание «Сапа Кавказ».

Фото © IMC (Международный медицинский центр для детей и взрослых в Дагестане)

Ребёнок попал в больницу, когда язык занимал почти всю ротовую полость. По словам медиков, причиной стала венозная мальформация. Это редкий недуг, который диагностируется в одном случае на 5 — 10 тысяч младенцев и связан с мутацией генов. Болезнь медленно прогрессирует, но в конечно итоге приводит к ужасающему разрастанию вен в каком-либо органе.

«Бывает так, что ещё во время внутриутробного развития ребёнка некоторые мелкие вены развиваются неправильно. Из-за этого кровь в них застаивается, вены расширяются и извиваются, формируется отёк и растет риск образования тромбов и их воспаления», — пояснил хирург клиники Артур Меджидов.

Мальчику провели сложную операцию, чтобы вернуть языку привычные размеры. При этом существовал риск повредить вены и вызвать кровотечение, однако всех трудностей удалось избежать. Хирурги смогли филигранно проработать сосуды и «склеить» их. Сейчас ребёнок возвращается к нормальной жизни.