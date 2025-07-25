Московские медики спасли маленького пациента, удалив ему кишечник

Московские врачи ДГКБ имени Филатова успешно провели сложнейшую комплексную операцию по удлинению кишечника ребёнку. Об уникальном хирургическом вмешательстве журналистам рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую патологию ещё на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенёс операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год — уникальное вмешательство по удлинению кишечника», — сообщила она.

Ракова уточнила, что между всеми этапами за состоянием малыша следили в гастроцентре Филатовской больницы, где используются самые современные методики. В результате операции удалось полностью устранить кишечную непроходимость и улучшить пищеварение юного пациента. Теперь, по словам заммэра, у ребёнка есть шанс на полноценное и счастливое детство, как у всех его сверстников.