Российские врачи спасли шестимесячную девочку с «головой медузы»
В Петербурге врачи спасли младенца от очень редкой сосудистой патологии
Врачи Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга применили целый арсенал достижений современной медицины, успешно удалив у шестимесячного ребёнка очень редкую сосудистую патологию, известную как перикраниальный синус или «голова медузы». Опасное образование меняло размеры при каждом движении тела и плаче, а риски его осложнений увеличивались с каждым днём.
Маленькая Мишель, по мнению медиков, вошла в историю мировой медицины, поскольку за всё время было выполнено не более двухсот подобных операций. Врач-нейрохирург Данил Козырев объяснил, что у ребёнка сформировался дефект — отверстие в черепе, которое постепенно увеличивалось из-за пульсирующего кровотока через патологический сосуд. Он отметил, что при рождении отверстие было всего несколько миллиметров, а к моменту операции достигло около полутора сантиметров.
Удаление патологии заняло у хирурга чуть больше часа, однако подготовка к операции длилась значительно дольше. Манипуляции с сосудами требуют особой аккуратности, поскольку даже малейшая ошибка может привести к массивному наружному кровотечению, что является опасной для жизни ситуацией, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Главврач больницы Александр Гостимский добавил, что любое нарушение целостности кожи может вызвать мгновенное кровотечение. После проведённой операции девочка успешно восстановилась и уже может вернуться домой. Однако врачебный контроль продолжится. Специалисты уверены, что своевременно удалённая патология не повлияла на развитие ребёнка.
