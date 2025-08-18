Медицина будущего: У хирургов в Петербурге появился киберпомощник

В онкоцентре Петербурга начали использовать хирургического робота Da Vinci — это восьмой такой аппарат в городских клиниках. О новом оборудовании рассказал губернатор Александр Беглов.

В онкологическом центре Петербурга начала работать хирургическая система Da Vinci. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«В наших городских клиниках это восьмой робот, и ещё три робота таких же у нас в стационарах федеральных. Я хочу сказать, что сегодня город неплохо оснащён этой системой, она очень важна для всех пациентов, которые приезжают в наш город», — цитирует главу Северной столицы телеканал «Санкт-Петербург».

По словам губернатора, система позволит проводить сложные онкологические операции с минимальным повреждением тканей, ускоряя восстановление пациентов. Директор онкоцентра Владимир Моисеенко выразил благодарность городским властям и лично Александру Беглову за поддержку проекта, отметив, что приобретение дорогостоящего оборудования значительно улучшит качество медицинской помощи.

В ближайшие месяцы хирурги центра имени Напалкова освоят работу с роботом, тренируясь на фруктах. Аппарат Da Vinci будет применяться для удаления опухолей желудка, кишечника, желчного пузыря, а также в торакальной хирургии, онкоурологии и гинекологии.

Как пояснил замдиректора центра Виталий Егоренков, робот обеспечивает превосходную визуализацию тканей и свободу движений хирурга, что критично в онкологии. Система устраняет тремор рук, а инструменты с камерой вводятся через микроразрезы, выполняя манипуляции с точностью до 360 градусов.

После презентации губернатору показали лабораторию клеточных технологий, где разрабатывают персонализированную терапию меланомы. По словам замдиректора по науке Алексея Богданова, метод основан на выделении из опухоли иммунных Т-клеток, их размножении и возвращении в организм для борьбы с раком. В ближайших планах — получение лицензии на производство таких препаратов.