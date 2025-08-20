Жительница США доверила лечение коварного онкозаболевания российским врачам

Мастерство мирового уровня продемонстрировали сотрудники центра имени академика Святослава Фёдорова в Санкт-Петербурге. В ходе сложнейшей операции они удалили опухоль у пациентки с рецидивом меланомы глаза, которая считается очень редким и опасным заболеванием. Медики использовали уникальную методику — воздействие мощных световых импульсов.

Врачи провели сложную операцию пациентке из США с меланомой глаза. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Перед проведением операции было выполнено контрольное ультразвуковое исследование. У пациентки диагностировали меланому хориоидеи — злокачественную и агрессивную опухоль, которая способна распространяться метастазами по всему организму. Высота опухоли составляла около 2,5 миллиметров, а размеры внутри глаза были достаточно значительными.

Два месяца назад опухоль начала прогрессировать вновь. Пациентка, 55-летняя уроженка Урала, уже проходила операцию 13 лет назад, тогда хирурги успешно удалила образование размером 1,5 сантиметра, сохранив глаз и зрение. В последние годы она наблюдалась у одного из ведущих офтальмологов США, так как проживала в этой стране. Когда американские врачи узнали о её истории болезни, они выразили сомнение относительно возможности сохранения глаза — прогноз обычно предполагает его удаление.

В итоге женщина без колебаний преодолела путь из Флориды в Петербург для получения лечения у российских специалистов. Она выразила уверенность в высоком уровне отечественной медицины и подчеркнула, что российские врачи очень внимательны и способны обеспечить качественное лечение. В Северной столице офтальмо-онкологи стали одними из первых в мире, кто начал активно бороться с коварным заболеванием с помощью современных методов.

В центре микрохирургии глаза специалисты применяют инновационную технологию — фотодинамическое воздействие: лазером разрушают опухоль со стороны зрачка и с обратной стороны глаза. На следующем этапе устанавливается временная радиоактивная пластинка, которая уничтожает оставшиеся злокачественные клетки. Вся операция занимает не более часа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».