Вместо мяса свиная шкурка: Life.ru развенчал миф о «низкокалорийных» готовых блюдах для желающих похудеть

В России рынок готовой еды испытывает небывалый подъём, спрос на такие блюда стремительно растёт, так как зачастую проще заказать пару приготовленных порций, чем возиться самому на кухне. Однако производители стали хитрить с калорийностью блюд, учитывая моду на здоровое питание. Об этом рассказал Life.ru управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

Существуют не очень добросовестные производители. Поскольку многое готовится не по ГОСТу, а по ТУ, или для собственных торговых марок допускаются отступы от классических рецептов, то в полуфабрикатах могут заменить часть мяса салом или свиной шкуркой, из-за чего продукт станет более жирным, но на упаковке КБЖУ могут быть указаны идеально. Александр Панченко управляющий партнёр Agro and Food Communications

Также бывает, что производители не учитывают соусы, которые там добавлены. Нарушением это трудно назвать, ведь часто его кладут отдельно в пакетике, рядом с основным блюдом. Покупатель не знает об этом нюансе и смело добавляет соус, не предполагая, что калорийность возрастёт, пояснил Панченко.

Кроме того, продолжил эксперт, продукция может готовиться неквалифицированными специалистами. В прошедшие годы было много серьёзных случаев, когда люди травились салатами и погибали, напомнил специалист. Поэтому важно понимать, что есть определённый риск, и лучше выбирать проверенные фирмы. Конечно же, зачастую готовят не шеф-повара из ресторанов, это всегда не очень квалифицированный персонал.

Панченко признался, что если клиенту очень важно следить за своим весом и считать калории, то лучше готовить самому, а не пользоваться доставкой. Он пояснил, что готовые полуфабрикаты всегда будут на порядок калорийнее. Например, вы можете насчитать в своём приложении, что съели за день свою норму по калориям и даже вписались в белки, а по факту — недобрали белков и превысили суточную норму калорий в несколько раз, добавил эксперт. По его мнению, для людей, придерживающихся диеты, готовые блюда совсем не выход.