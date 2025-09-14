«Перегрузка печени и почек»: Чем опасны попытки укрепить иммунитет витамином C осенью
Бесконтрольный приём витамина С и других БАДов осенью не снижает риск простуды и не облегчает её течение. Избыток добавок не приносит пользы организму, зато может навредить, предупредила терапевт, профессор Светлана Каневская.
«Если у человека нет лабораторно подтвержденного дефицита, ударные дозы витамина C, цинка или поливитаминов могут даже навредить, — перегрузить печень или почки, а также вызвать дисбаланс витаминов и минералов», — отметила собеседница «Газеты.ru».
Это происходит, потому что избыток одних веществ способен блокировать усвоение других. Врач также подчеркнула, что передозировка витамина С особенно опасна для людей с мочекаменной болезнью. Осторожность нужно проявлять также людям с аллергическими реакциями, нарушениями регуляции железа и тем, кто принимает препараты для разжижения крови, так как витамин С может снижать их эффективность.
Формирование и поддержание иммунной защиты происходит в течение многих лет и зависит не от разового приёма витаминов, а от качественного сна, полноценного питания, физической активности, управления стрессом и контроля хронических заболеваний. При соблюдении этих условий простуда становится не испытанием, а лишь лёгкой тренировкой для иммунной системы.
