14 сентября, 07:29

«Перегрузка печени и почек»: Чем опасны попытки укрепить иммунитет витамином C осенью

Терапевт Каневская: Ударные дозы витамина C могут навредить организму

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Бесконтрольный приём витамина С и других БАДов осенью не снижает риск простуды и не облегчает её течение. Избыток добавок не приносит пользы организму, зато может навредить, предупредила терапевт, профессор Светлана Каневская.

«Если у человека нет лабораторно подтвержденного дефицита, ударные дозы витамина C, цинка или поливитаминов могут даже навредить, — перегрузить печень или почки, а также вызвать дисбаланс витаминов и минералов», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Это происходит, потому что избыток одних веществ способен блокировать усвоение других. Врач также подчеркнула, что передозировка витамина С особенно опасна для людей с мочекаменной болезнью. Осторожность нужно проявлять также людям с аллергическими реакциями, нарушениями регуляции железа и тем, кто принимает препараты для разжижения крови, так как витамин С может снижать их эффективность.

Формирование и поддержание иммунной защиты происходит в течение многих лет и зависит не от разового приёма витаминов, а от качественного сна, полноценного питания, физической активности, управления стрессом и контроля хронических заболеваний. При соблюдении этих условий простуда становится не испытанием, а лишь лёгкой тренировкой для иммунной системы.

Ранее врач рассказал, что на самом деле происходит с иммунитетом с наступлением осени. В свою очередь диетолог предложила способы укрепить иммунитет осенью. А ещё гинеколог назвала самые важные витамины для беременных.

